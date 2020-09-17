أول أيام التقدم لـ"انتخابات النواب": زحام ومشادات أمام محاكم استقبال المرشحين.. والأمن يعيد الهدوء

انطلق ماراثون التقدم لانتخابات مجلس النواب، اليوم، حيث بدأت 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقى طلبات الترشح على المقاعد الفردية، على مدار 10 أيام تنتهى 26 سبتمبر الجارى.

29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تتلقى طلبات الترشح على "المقاعد الفردية" لمدة 10 أيام تنتهى 26 سبتمبر الحالى

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنها «أزالت كل العقبات التى تعرقل سير عملية التقدم، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات الترشح وسير الإجراءات والتقدم بالأوراق المطلوبة، هذا إضافة إلى بعض الإجراءات الوقائية الاحترازية التى ألزمت بها العاملين الذين يتلقون الطلبات والمرشحين».

"الوطنية للانتخابات": أزلنا كل العقبات أمام المتقدمين.. وغرفة عمليات لمتابعة عمليات الترشح وسير الإجراءات والتقدم بالأوراق المطلوبة

ووفق قانون الهيئة، فإنه «فور غلق باب الترشح فى الثانية ظهراً يوم 26 سبتمبر الجارى ستتولى لجان مختصة فحص طلبات الترشح، وتلقّى الطعون، والتأكد من توافر الشروط فى المرشحين من خلال المستندات المقدمة التى يتم التأكد من صحتها». فيما انتهى عدد كبير من نواب البرلمان «أغلبية ومعارضة» من توقيع الكشف الطبى، استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية 2020، حيث تعد إحدى أهم الخطوات المطلوبة ضمن حافظة المستندات المطلوبة من المترشحين للمقاعد الانتخابية.

"القاهرة": 80 مرشحاً عن 8 دوائر وانتشار كثيف لبائعى الكمامات

وشهد اليوم الأول للتقدم توافداً وزحاماً كبيراً أمام اللجان الانتخابية، حيث استقبلت محكمة جنوب القاهرة المرشحين لقبول أوراق ترشحهم، حيث نظم الأمن الدخول بالأسماء بأولوية الحضور، وسمح بدخول 5 أفراد فقط للتسجيل فى كل مرة، وشدد الأمن على الدخول بـ«كمامات» لمواجهة «كورونا».

"إجراءات احترازية" داخل المحاكم ضد فيروس كورونا.. والمرشحون يفترشون الأرض أمام اللجان الانتخابية للحصول على الأولوية فى كشوف المرشحين

وقال المستشار ممدوح مرعى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «أعداد المرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً وصلت لـ80 مرشحاً عن دوائر حلوان والبساتين والمعادى ومصر القديمة والخليفة والسيدة زينب وعابدين والجمالية». وشهد محيط المحكمة انتشاراً كثيفاً لبائعى «الكمامات»، الذين التفوا حول الطابور لبيعها للمرشحين الذين يدخلون تباعاً، كما وقف مندوبو شركات الدعاية الانتخابية للحديث مع المرشحين والترويج لشركاتهم.

"دمنهور": زحام وفوضى ووقوع الحواجز الحديدية وتحريك بوابة التعقيم

وأمام محكمة دمنهور، احتشد العديد من المرشحين المحتملين ومحاموهم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتظاراً لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم. ولم يجد المرشحون المتقدمون سوى المقاهى المحيطة بمبنى المحكمة، وقضوا بها الساعات المتبقية قبل فتح الباب. وبرر المرشحون وجودهم مبكراً، للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية، فى الوقت الذى علمت فيه «الوطن» أن مرشحى حزب مستقبل وطن وكَّلوا محامين لتقديم أوراقهم، فيما حضر باقى المرشحين بأنفسهم.

كما شهدت محكمة بورسعيد الابتدائية مشادات بين المرشحين التسعة المتقدمين فى الساعات الأولى من فتح باب الترشح على من يقدم أوراقه أولاً، ويحصل على رقم واحد فى قوائم المرشحين.

وفى أسيوط، شهدت اللجنة ومقرها محكمة أسيوط الابتدائية زحاماً شديداً، حيث تجمع المئات من المرشحين وأنصارهم أمام باب اللجنة، وذلك للحصول على الأرقام الأولى فى كشوف المرشحين، وتسبب الزحام فى حدوث مشاجرات بين أنصار المرشحين أمام اللجنة وتراشق بالألفاظ، وتدخلت الشرطة وألقت القبض على بعضهم. وشدد الأمن على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ممثلةً فى ارتداء الكمامة ورفض دخول من لم يرتدِها أو يلتزم بذلك.

كما شهد محيط محكمة دمنهور الابتدائية، مقر تلقِّى طلبات الترشح بدوائر البحيرة، زحاماً شديداً مع الساعات الأولى من اليوم الأول لتلقِّى طلبات الترشح، وتسبَّب الزحام مع إعلان فتح باب الترشح فى وقوع الحواجز الحديدية التى وضعها المنظِّمون، وتدافع المرشحون بكثافة على مقر التقديم، وهو ما تسبب فى تحريك بوابة التعقيم الموجودة قبل مدخل المحكمة، فى الوقت الذى احتشد فيه أنصارهم خارج السرادق المخصص للانتظار.

وأعلن المتقدمون الذين احتشدوا فى محيط مبنى المحكمة منذ الساعات الأولى أن رغبتهم فى الحصول على الأرقام الأولى بالكشوف الانتخابية هى ما دفعتهم للزحام ومحاولة الوصول أولاً.

وفى كفر الشيخ، تقدم 46 مرشحاً بأوراقهم فى الساعات الأولى، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث شهدت محكمة كفر الشيخ الابتدائية زحاماً كبيراً أمامها، وارتدى المرشحون المحتملون «الكمامات والقفازات».

وقدم عدد من نواب البرلمان السابقين أوراق ترشحهم، بينهم محمد عبدالرحمن الشهاوى، البرلمانى الحالى، عن دائرة دسوق - فوه ومطوبس، وحصل على رقم 2، مؤكداً أنه ترشح «فردى مستقل» وليس تابعاً لأى حزب كما أُشيع فى الساعات الماضية.

وكثفت قوات الشرطة من وجودها أمام المحكمة، وبدأت فى تنظيم عمليات الدخول من البوابة بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمحكمة. وفتحت اللجنة المختصة بتسلُّم أوراق الترشح بكفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدنى رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، اليوم الخميس، أبوابها أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية وتأمين شامل لمقر المحكمة. وقال رئيس محكمة كفرالشيخ إنه جرى تسليم أدوات التعقيم والكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشدداً على ارتداء الكمامات، حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على التباعد بين المتقدمين للترشح خلال التقديم.

كما شهدت محكمة بنها الابتدائية بمدينة بنها إقبالاً وزحاماً شديدين من المرشحين وأنصارهم ومحاميهم، لتقديم طلبات الترشح لخوض السباق الانتخابى للدورة المقبلة، وسط انتشار أمنى مكثف لتنظيم عملية الدخول نظراً لكثرة الأعداد.

وتزاحم المرشحون خلال الدخول فى الساعات الأولى للحصول على الأرقام والرموز الأولى بالكشوف الانتخابية، وهو ما تسبب فى حالة تكدس كبير، وسمح جهاز تأمين المحكمة للمرشحين فقط وموكليهم بالدخول لساحة المحكمة لتقديم أوراق الترشح، ومنع باقى أنصارهم خارج حيز المحكمة، دون حدوث أى مشادات أو مشاجرات بالأسلحة، كما ادعى عدد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى وأنصار بعض المرشحين على «فيس بوك»، حيث لم تتعدَّ الأمور مشاحنات ومشادات لفظية فقط تمت السيطرة عليها فى حينه.

وتمت عمليات تأمين المحكمة، بإشراف اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والعقداء محمد سعيد رئيس مباحث أمن المحكمة، وعمرو الجزار مفتش المباحث، وطه حسين بإدارة البحث الجنائى، ونصر القارح رئيس مباحث المرور.

كما شهد أول يوم لتقديم طلبات الترشح فى سوهاج حالة من الزحام من المرشحين ووكلائهم، الذين افترشوا الأرض أمام محكمة سوهاج منذ 10 من مساء أمس، للدخول مبكراً إلى مقر المحكمة. ومع بداية فتح باب المحكمة للدخول، حدثت فوضى كبيرة وتزاحم بين المرشحين، وهو ما أدى إلى إغلاق الأمن لمدخل المحكمة لمدة ساعة، وتم استئناف دخول المرشحين مرة أخرى بعد أن تم تنظيمهم مرة أخرى بشكل جيد، ولم تفلح 3 سيدات فى الدخول لمقر المحكمة لتقديم أوراقهن ضمن المترشحين، بسبب الزحام الشديد وعدم تخصيص طوابير خاصة بهن، وتمكنَّ من الدخول عقب الانتهاء من دخول المرشحين ووكلائهم.

وتسابق المرشحون فى الوجود أمام مقر محكمة سوهاج، للحصول على رقم 1 فى قوائم الترشح للانتخابات، كما حدث بعض المشاجرات بين الموجودين بسبب التسابق على الوقوف فى بداية الطابور.

ووُجدت الأجهزة الأمنية بشكل مكثف أمام مقر المحكمة لتنظيم عملية الدخول للمرشحين ووكلائهم، وتم غلق جزء من الطريق أمام المحكمة، بسبب وجود أعداد كبيرة من أنصار المرشحين، وحرص اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، على الوجود فى مقر المحكمة منذ أول ساعة لمتابعة سير عملية دخول المرشحين.