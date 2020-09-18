نشوى مصطفى لوالدها الراحل: "يارب أشوفك قريب"

عبرت الفنانة نشوى مصطفى، عن اشتياقها لوالدها الراحل، ورغبتها في رؤيته والتحدث إليه.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مستعينة بمقطع من أغنية شيرين، قائلة: "كل حاجة ناقصة حاجة وأنت مش جنبي حبيبي".

وتابعت: "الله يرحمك يا أبويا، وحشتني ووحشني حضنك وطبطبتك، يارب أشوفك قريب يا حبيبي".

وتقدم نشوى مصطفى، برنامج "بنت البلد" على شاشة المحور، وقدمت مؤخرًا برنامج "أمي ولا مراتي" على شاشة قناة "dmc"، وحقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه.

وشاركت نشوى مصطفى، في مسرحية "عطل فني" التي عرضت ضمن موسم الرياض، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، ومن إخراج أوتاكا.