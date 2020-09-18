"مستقبل وطن" بقنا: 5 مرشحين "فردي" بنجع حمادي ولا يوجد سادس

أعلنت أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، الدفع بـ5 مرشحين على المقاعد الفردية بدائرة نجع حمادي ودشنا، نافية تقديم مرشح سادس لتحالف الأحزاب السياسية بالدائرة ذاتها.

وأهابت أمانة الإعلام بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والمصداقية والاعتماد في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد البيان أن تحالف الأحزاب السياسية الذي يقوده حزب "مستقبل وطن"، يحتفظ بكامل حقوقه القانونية تجاه مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة التي لا تعتمد في الأساس على مصادر رسمية.