مستقبل وطن يدفع بمصطفى سالم على رأس مقاعدة الفردية فى الدائرة الرابعة بسوهاج

دفع حزب مستقبل وطن بالاعلامى مصطفى سالم نائب طهطا الحالى لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 على مقاعد الحزب الفردية فى الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة طهطا وتضم كلا من مراكز طما وطهطا وجهينة .

وكان سالم قد تقدم اليوم بأوراق ترشحه و سط مباركة شعبية كبيرة من محبية وأنصاره وحصل على الترتيب الاول فى كشف مرشحى الدائرة الرابعة وتخصص له الرمز الانتخابي القلم

وشغل مصطفى سالم منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحالي وقدم حزمة كبيرة من الخدمات العامة والتى لاقت استحسان واعجاب ليس فقط أهالى طهطا ولكن كل المواطنين بمراكز المحافظة بعد ان امتدت خدماتة لمختلف دوائر سوهاج وكان شعاره الحكاية مش حكاية طلبات تقدم الحكاية حكاية طلبات تنفذ .

يذكر أن مصطفى سالم شغل منصب مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ثم مديرا للمكتب الإقليمي لقنوات اون تى فى بالصعيد ثم مديرا عاما لمكتب قنوات سي بي سي واكسترا نيوز بالصعيد .