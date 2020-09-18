إليسا تتصدر تريند السعودية بحفل "مكملين" على "إم بي سي"

تصدرت المطربة إليسا التريند في السعودية وعدد من الدول العربية بعد إذاعة حفل "مكملين مع إليسا"عبر قناة إم بي سي.

أحيت المطربة إليسا أول حفل أون لاين يونيو الماض وقد شهد الحفل نجاحا كبيرا، حيث تفاعل معه جمهور السوشيال ميديا بسبب إطلالتها المميزة كما حقق الحفل أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب.

وقدمت إليسا خلال الحفل، مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة منها "قهوة الماضي" والتي طرحتها إليسا مؤخرًا وحققت أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب".

إليسا أجرت بروفات مكثفة قبل الحفل وحرصت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اثناء البروفات حيث كان جميع العازفين يرتدون الكمامات.