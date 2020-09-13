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هاشتاج "صاحبة رأي" لـ إليسا يتخطى 2 مليون مشاهدة

كتب:

ياسمين محمود
04:13 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
إليسا

إليسا

تخطى هاشتاج "صاحبة رأي" للمطربة اللبنانية إليسا والذي أطلقه جمهور إليسا، 2 مليون مشاهدة عبر تطبيق التيك توك، واحتفل محبو إليسا معها بتحقيق هذه النسبة.

وكانت أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، طرح نسخة جديدة من ألبوم "صاحبة رأي" بغلاف جديد وعدد من أغانيها القديمة المفضلة للجمهور.

وكتبت إليسا عبر "تويتر"، قائلة "سعيدة للإعلان عن إصدار نسخة جديدة محدودة من (صاحبة رأي) بغلاف جديد، يضم أغاني الألبوم كلها، بالإضافة لأغانٍ مفضلة أصدرتها طيلة 20 عامًا الماضية، مين متحمس؟".

وطرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.

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