عصام زكريا: لا تعارض بين إدارة "إسكندرية السينمائي" ورئاسة الإسماعيلية

أعرب الناقد عصام زكريا، عن سعادته لاختياره مديرا فنيا للدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، متقدما بالشكر لإدارة المهرجان، وعلى رأسهم الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، لوضع ثقتهم به.

وتمنى زكريا، في بيان، أن يكون عند حسن الظن به، وأن تخرج الدورة القادمة التي ستقام بعد أقل من شهرين، بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وأضاف: عملي في مهرجان الإسكندرية لا علاقة له برئاستي لمهرجان الإسماعيلية، الذي شرفت به خلال السنوات الأربع الماضية، ولا زلت حتى تاريخه رئيسا للمهرجان، إلى حين صدور قرار من الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالتغيير أو التجديد لي.

وأوضح، لا يخفى على أحد أن مهرجان الإسماعيلية تعرض للتأجيل مع كل الأنشطة والفعاليات الثقافية في منتصف مارس الماضي، قبل أسبوعين من انعقاد الدورة 22، التي كانت شبه منتهية، ومنذ ذلك الحين والأمور معلقة في انتظار انقشاع أزمة كورونا، وعودة الحياة الطبيعية.

وتابع: بات واضحا أن مهرجان الإسماعيلية، لن يقام هذا العام وأن دورة 2020، سيتم تأجيلها إلى موعد المهرجان الطبيعي في إبريل المقبل- حيث ستكون الحياة أفضل كثيرا إن شاء الله، ويتمكن الإسماعيلية من إقامة دورة طبيعية، يجتمع فيها صناع الأفلام والاعلاميين وجمهور الإسماعيلية الحبيب، كعادتهم كل عام.