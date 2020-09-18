تايلاند تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 100 يوم

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، منذ أكثر من 100 يوم، لمواطن تايلندي عائد من السعودية.

وقال رئيس قسم الخدمات الطبية بوزارة الصحة سومساك أكسيلب، في تصريح أوردته صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية، إن الرجل، الذي كان يعمل بالسعودية، وعاد إلى تايلاند في 2 سبتمبر الجاري، توفى ظهر اليوم، في مستشفى "راجافيتي"، الذي يتلقى به العلاج منذ عودته.

وتعد هذه أول حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" تُسجل في تايلاند منذ 108 أيام، حيث أُعلن عن آخر حالة وفاة يوم 2 يونيو الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البلاد 59 حالة.