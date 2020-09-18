أحمد حسن وزينب يغادران قسم البساتين بعد دفع الكفالة

قال المحامي أحمد عيد، إن موكليه اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، غادرا قسم شرطة البساتين، بعد قرار النيابة العامة باخلاء سبيلهما.

جاء القرار، بعد خضوعهما صباح اليوم أمام النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات التي استعرضت فيها المقارنات الفنية الخاصة بالفيديو محل البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والخاص بتهريب الطفلة ايلين ابنة المتهمين، وثبت من خلالة عدم وجود تربح لنسب المشاهدات الخاصة بالفيديو على موقع يوتيوب، مقارنة بالفيديوهات الفردية الخاصة بالمتهمين.

وكان النائب العام، أمر بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب"، إذا سددا ضمانًا ماليا، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة، باستمرار متابعة حالة ابنتهما.

وقال بيان النائب العام: كانت النيابة العامة استكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة، باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.