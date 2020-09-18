من فيديوهات الشهرة إلى الكلابش.. القصة الكاملة لحبس أحمد حسن وزينب 

"من فيديوهات يوتيوب إلى الكلابش".. مقولة تلخص حال اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، اللذان حققا شهرة واسعة من خلال فيديوهات نشراها على موقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي استخدمت خلالها طفلتهما في صناعة وبث فيديوهات مسيئة بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية.

قادت تلك الفيديوهات أحمد وزينب إلى النيابة العامة التى نسبت إليهما تهم الإتجار في البشر، ونشر فيديوهات مسيئة، واستغلال طفلة بشكل سيء، وتعريض حياتها للخطر والتربح، نتيجة البلاغ المقدم من القومي للأمومة والطفولة ضدهما لاستغلال ابنتهما في صناعة ونشر فيديوهات مسيئة بقصد التربح، وتحقيق نسب مشاهدة عالية على موقع تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعلى مدار يومين كاملين، خضع المتهمان لتحقيقات النيابة بإشراف المستشار مصطفى المتناوي رئيس نيابة البساتين، والذي أصدر قرارا بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حددت النيابة العامة جلسة السبت المقبل للنظر في تجديد حبس اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب.

5 ساعات متصلة، خضع خلالها اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته لتحقيقات النيابة العامة، حتى صدر بحقه قرارًا بحجزه لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة المتهمان فيها بالإتجار بالبشر، وتعريض حياة طفلتهما للخطر، واستغلالها في التربح، من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية، وذلك في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للأمومة والطفولة.

"محصلش ومحدش بيحب ولاده قدنا".. بتلك الجملة برر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقالا: "بنحب ولادنا أوي، وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم، وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو، وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

وفي الثالثة من فجر أمس، داهمت الشرطة منزل أحمد حسن وألقت القبض عليه وزوجته، وفسر مصدر أمني أسباب القبض على المتهم وزوجته بقوله: "عقب امتناع اليوتيوبر الشهير وزوجته عن تنفيذ قرار النيابة، تم استصدار قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما عقب سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومى للطفوولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها".

وأضاف المصدر أن المتهمين عقب صدور قرار ضبطهما حاولا الهرب، وبالفعل غادرا مسكنهما المعلوم في القاهرة الجديدة، وبتكثيف التحريات كشفت عن اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق في منطقة البساتين بالقاهرة.

وكشف مصدر أمني أن اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب كانا بمفردهما داخل شقة تخص الزوجة بالقرب من دائري البساتين، ولم تكن ابنتهما بصحبتهما داخل الشقة عندما داهمتها الشرطة لتنفيذ قرار النيابة العامة الذي صدر مؤخرًا بضبطهما، بعدما رفضا تنفيذ طلب الحضور الصادر من نيابة البساتين.

وفي 13 سبتمبر الجاري أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتيهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة، وقدم بلاغًا إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي أحاله إلى نيابة البساتين في جنوب العاصمة القاهرة للتحقيق مع المتهمين.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع "يوتيوب" ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبًا في الطفلة، ما أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقًا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.