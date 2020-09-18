شركة روسية تعلن علاج كورونا بالصيدليات خلال يومين: سعره 2570 جنيها

قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الأدوية "بروموميد" الروسية، أندري ملادينتسيف، إن التكلفة الموصى بها للدواء لعلاج عدوى فيروس كورونا الجديد "أربليفير"، هي 12320 روبل.

وقال ملادينتسيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، إن السعر الموصى به هو 12320 روبل روسي (حوالي 163 دولارا أي 2570 جنيها مصريا).

وأضاف أنه لا توجد عوامل حتى الآن يمكن أن تؤثر على تكلفة الدواء "هذا السعر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسعر التسليم إلى مؤسسة طبية، لا يمكن أن يكون لدينا سعران مختلفان للميزانية وللبيع بالتجزئة، لذلك هذا هو السعر الذي تشكل بالفعل"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" بيتر بيلي، إن العقار المخصص لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد "أربليفير، والذي سيظهر في الصيدليات الروسية يوم الاثنين المقبل، أثبت فاعلية علاج تقترب من 100%، قائلا ""فاعلية علاج كوفيد-19 بواسطة "أربليفير" قريبة من 100%".

وكان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية "بروموميد" قد أعلن في وقت سابق، أن عقار أريبليفير سيكون متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.

وحصل عقار "أريبليفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد، على أساس العقار "فافيبيرافير" من شركة الأدوية بروموميد، على موافقة من وزارة الصحة الروسية، وتم استخدام الدواء فقط في المستشفيات.