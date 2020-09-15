"الصحة العالمية": عقاران أثبتا فعاليتهما في علاج كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إنَّ 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون إصابتهم بسيطة مع تناول السوائل وأدوية الرشح وغيرها، في حين يتمّ تحويل الحالات المتوسطة والشديدة والتى تمثل نسبة 20% إلى المستشفيات للحصول على الرعاية اللازمة.

"الصحة العالمية": الريمديسفير يخفف فترة أعراض الإصابة إلى 9 أيام بدلًا من 13 يومًا

وأضافت أنَّ هناك عقارين أثبتا فعاليتهما في علاج حالات فيروس كورونا وهما الريمديسفير والديكساميثازون، لافتة إلى أن عقار الريمديسفير يخفف من فترة أعراض الإصابة بالفيروس إلى 9 أيام، بدلًا من 13 يومًا بعد اختباره في المستشفيات على الاشخاص البالغين.

وأشارت إلى أنَّ عقار ريمديسفير كان متوافرًا بنسب بسيطة في البداية، لكن تعمل المنظمة حالياً على توصيله لكل الدول، مضيفة أنَّه لا يوجد علاج خاص لعلاج الأطفال من فيروس كورونا، ولكن أعراض الإصابة عند الأطفال تكون بسيطة للغاية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد -19".

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.