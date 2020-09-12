هالة زايد: سبقنا العالم في بروتوكولات علاج كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم كله أدرك قوة مصر بسبب تعاملها مع فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن مصر متضامنة مع العالم في كل التطورات الخاصة بالفيروس.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "بروتوكولات العلاج المصرية كانت سباقة وقبل العالم بخطوتين وتلاتة، والأدوية اللي كنا بنعالج بيها، العالم اكتشف أهميتها بعد شهرين و3 أشهر".

وتابعت وزيرة الصحة: "حجزنا جرعات مصر مع جامعة أكسفورد للحصول عليها، لكنه سيعود إلى طور التجارب مرة أخرى".