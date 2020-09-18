محلل سياسي ليبي: الإخوان ضغطوا على معيتيق وأجبروه على إلغاء زيارة سرت

قال المحلل السياسي الليبي، عادل خطاب، إنه كان مقررا اليوم في مدينة سرت إجراء مفاوضات بين ممثلي الحكومة الليبية ونائب رئيس حكومة السراج، تهدف للوصول إلى حل لتوزيع عائدات النفط بين الليبيين، لكن تعطل الاجتماع بسبب ضغوط غير مسبوقة على أحمد معيتيق، الذي شارك بنشاط لإقامة حوار ليبي داخلي بدون تدخلات خارجية.

وأضاف المحلل السياسي الليبي لـ"الوطن": "كان من المقرر إجراء مفاوضات شاملة اليوم في سرت بهدف ضمان إدارة فعالة وعقلانية وتوزيع عادل للموارد الوطنية وإيجاد حلول للأزمة الليبية، كما أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لم تتأخر في توفير مكان اجتماع آمن لجميع الأطراف في سرت، حيث كان من المقرر عقد أول اجتماع لانشاء لجنة مراقبة عائدات النفط بمشاركة قوية من قبل أحمد معيتيق".

وفي صباح اليوم الجمعة، انتشرت أنباء عن ازدحام السيارات في مدينة سرت، وخلال اليوم ظهرت تقارير عن ظهور شيوخ من مختلف القبائل الليبية في المدينة.

وتابع: "بتدخل شخصي من قبل خالد المشري، مورس ضغط غير مسبوق على أحمد معيتيق من قبل عصابات طرابلس التي تسيطر عليها جماعة الإخوان في ليبيا، ما أدى إلى تعطيل الاجتماع".

وكان الجيش الوطني الليبي أكد في بيان له أنه بدأ الحوار الليبي الليبي الداخلي والذي تفاعل معه بشكل ايجابي وشارك به أحمد معيتيق، وكانت نتيجة الحوار التوافق بين المتحاورين على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.

وأضاف البيان: "شارك في الحوار شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي.في نهاية المناقشات تم التوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف. وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق".

وتابع: "اليوم في الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، ولكن وعلى ضوء هذه الانجازات قامت ميليشيات الإخوان في طرابلس بقيادة خالد المشري بالضغط على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت".

وأوضح أنه بغض النظر عن هذه الخروقات، فإن القيادة العامة للجيش الوطني لليبي منفتحة على الحوار الليبي الليبي الداخلي وجاهزة للعمل على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها والتوافق عليها ومدينة سرت جاهزة لاستقبال اعضاء الحوار ترحب بكل الجهود التي من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا.

واختتم بيان الجيش الوطني الليبي: "نحن نعلم أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم أثرت في الشعب الليبي في الغرب والشرق والجنوب والليبيين في الخارج، لذلك وعلى إثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد، نحن نأمل بأنه وخلال هذه الفترة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات في إطار الحوار الليبي الليبي الداخلي بقيادة أحمد معيتيق وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبي ومستقبل ليبيا".