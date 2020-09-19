النيابة تستعلم من الجوازات عن سيدة كفر الشيخ صاحبة الـ 73 مقطعًا إباحيا

خاطبت النيابة العامة، الجوازات، حيث طلبت شهادة تحركات عن سيدة كفر الشيخ الهاربة للتأكد من وجودها داخل البلاد أم لا، حيث اختفت السيدة بعد اتهامها بالزنا بعد أن قدم زوجها للنيابة العامة، 73 مقطعًا جنسيًا، و135 مكالمة صوتية جنسية، و49 محادثة جنسية مع راغبي المتعة في إحدى الدول العربية، وتبين أنها خدعت زوجها طوال عامين كاملين بزعم أنها تحصل على هذه الأموال نظير عملها في مصنع ملابس على غير الحقيقة.

واستعجلت النيابة تقرير اللجنة الفنية الخاصة بفحص الفيديوهات المنسوبة إلى الزوجة للتأكد من أنها تخصها أم لا، وكلفت الأمن العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمة.

وكشفت تسجيلات صوتية حرزتها النيابة العامة بعد أن قدمها الزوج، محادثة هاتفية بين الزوجة "سمر"، وهي تتحدث مع شاب، تقول فيها: "أنت فين يا أحمد أنت مش فاكرني أنا سمر لسه راجعة إمبارح من مصر، أنا موجودة في الاستوديو تعالى أسهر معايا أنا وصحبتي، أنا سمر اللي طلعت معاك آخر مرة لما أديتني 800 دولار، أنا بتصل بس بالناس اللي بحبها".

وكان "محمد. ع.ا"، البالغ من العمر 36 عاماً، ويعمل جزاراً بكفر الشيخ، اتهم زوجته "سمر. م.ي"، بـ" الزنا"، وخلال الاستماع لأقواله في النيابة العامة، قدم 73 مقطع فيديو جرى تحريزها من هاتف الزوجة.

وكشف الزوج في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنه تلقى مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه عقب حصول زوجته على إجازة في الفترة الماضية، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تحتوي على محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.