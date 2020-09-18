مكالمة لسيدة كفر الشيخ مع شاب: "أنا اللي طلعت معاك واديتني 800 دولار"

لا تزال المفاجآت تتوالي في واقعة سيدة كفر الشيخ الهاربة والمتهمة بالزنا بعد أن قدم زوجها للنيابة العامة 73 مقطعًا جنسيًا و135 مكالمة صوتية جنسية و49 محادثة جنسية مع راغبي المتعة في إحدى الدول العربية، وتبين أنها خدعت زوجها طوال عامين كاملين بزعم أنها تحصل على هذه الأموال نظير عملها في مصنع ملابس على غير الحقيقة.

وكشفت تسجيلات صوتية حرزتها النيابة العامة بعد أن قدمها الزوج محادثة هاتفية بين الزوجة سمر بحسب اعترافات زوجها، وهي تتحدث مع شاب، تقول فيها: "أنت فين يا أحمد أنت مش فاكرني أنا سمر لسه راجعة إمبارح من مصر، أنا موجودة في الاستوديو تعالى أسهر معايا أنا وصحبتي، أنا سمر اللي طلعت معاك آخر مرة لما أديتني 800 دولار، أنا بتصل بس بالناس اللي بحبها".

وفي تسجيل آخر منسوب للزوجة المتهمة، تقول لشاب آخر: "يا وليد أنا مخدتش غير 3000 درهم في المرة الأخيرة، فرد عليها بقوله أمال فين الـ20 ألف درهم اللي كانوا في الشقة، فقالت شوف البت... هي اللي ممكن تكون خدتهم".

وكشف الزوج في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، من نفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 أشهر، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الانترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.