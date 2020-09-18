مفاجأة.. فتاة مغربية وراء نشر فيديوهات ومحادثات سيدة كفر الشيخ: "هعملك زفة"

ظهرت مفاجأة في قضية اتهام سيدة في كفر الشيخ بـ"الزنا"، وقدم زوجها 73 مقطعا إباحيا وعدد من التسجيلات الصوتية لجهات التحقيق.

وتبين أن سيدة مغربية مقيمة في الإمارات وراء إرسال هذه المقاطع إلى الزوج بسبب خلافات بين المغربية والمصرية.

وقالت السيدة المغربية في إحدى المكالمات الهاتفية المسجلة، "أنا عرفت بيتكم وأولا هنشرك في كفر الشيخ، والله العظيم لأفضحك، صورك كلها موجودة وكتيرة، مليش دخل في وليد هو راجل يتشوه ولا لأ مليش فيه، أقسم بالله لعملك زفة، علشان الناس تعرفك وأقسم بالله لاعرفك المغاربة دول إيه بنخاف ربنا لكن اللي يجي علينا مبنخافوش فيه الله علشان مبيخافش الله في الإنسان".

وأفادت التحقيقات، أن الزوجة المتهمة كانت تعمل في بارات وتذهب مع روادها لممارسة الرذيلة مقابل أموال، وفقا لمقاطع فيديو ومكالمات صوتية مُسجلة، بينها مكالمة يتهمها عشيقها فيها بسرقة 300 ألف درهم، وتحاول تبرئة نفسها بقولها "كانوا 20 ألف درهم بس والبنت المغربية هي اللي أخدت الفلوس، ودول حقي ما أنت بتنام معايا 5 مرات في اليوم".

وكان " محمد. ع.ا"، البالغ من العمر 36 عاماً، ويعمل جزاراً بمحافظة كفر الشيخ، اتهم زوجته "سمر. م.ي"، بـ" الزنا"، وخلال الاستماع لأقواله في النيابة العامة، قدم 73 مقطع فيديو جرى تحريزها من هاتف الزوجة.

وكشف الزوج في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، عن أنه تلقى مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه وعقب حصول زوجته على إجازة في الفترة الماضية، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، تحتوي على محادثات نصية بينها وبين أحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأمر وكيل النيابة باستدعاء "م.ع.أ"، 36 عاماً، جزار، ويقيم بقرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وسؤاله في محضر شرطة بقسم أول شرطة كفر الشيخ، حول اتهامه لزوجته بالزنا.

وخلال سؤاله في المحضر الذي حرره، أكد أنه رصد مقاطع فيديو إباحية تظهر فيها زوجته مع أحد الأشخاص يقيم بمركز الرياض، وهي عارية في أحضانه، وجرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في تلك الدولة كعاملة في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبي المتعة الحرام، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى العرض على النيابة العامة.