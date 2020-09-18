مخرج "سيب إيدي" من التوبة للهجرة ثم حذف الكليب بعد إصابته بكورونا

أعلن وائل الصديقي مخرج كليب "سيب إيدي"، حذفه الفيديو بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "وائل" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا مريض بكورونا دعواتكم ليا بالشفاء.. يا عالم حنتقابل تاني ولا لأ.. لو لا قدر الله مشيت أسألكم الدعوات، أنا شلت سيب إيدي من قناتي وأرجو شير فيديوهاتي اللي فيها إفادة للناس فقط، تحياتي وحبي".

يذكر أنه بعد الهجوم على وائل عام 2018 بسبب عرض كليب "سيب إيدي" وحبس بطلة الكليب سلمي الفولي بعد اتهامها بنشر الفاحشة بمشاهد مبتذلة في الكليب.

وأعلن وائل الصديقي، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، وقتها توبته قائلاً "أنا باعلن توبتي إلى الله أمامكم جميعًا عن الغناء والرقص والكلام الفارغ ده ومش حشتغل في الحاجات دي تاني واللي منتظر رقاصة جديدة في شغلى لا خلاص يريح نفسه ويسيب الصفحة عشان مش حنزل على صفحتي غير اللي يرضي ربنا، وأتمنى ربنا يغفر لي ولكم ويحسن خاتمتي دعواتكم أن ربنا يثبت أقدامى وقلبي على طاعته ومانرجعش للمعاصى أبدا.. شكرا أحبائي".

ليهاجر بعدها وائل ويستقر في أمريكا ويبتعد عن المجال الفني ليعلن إصابته بفيروس كورونا ويقرر حذف كليب "سيب ايدي" من على قناته على يوتيوب وطالب الجمهور بمشاركة فيديوهاته الهادفة والابتعاد عن أي مبتذل.