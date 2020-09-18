"المصل واللقاح": تطعيم الإنفلونزا مناسب للأطفال من سن 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى محمدي مدير عام مراكز التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن لقاح الانفلونزا الموسمية الموجود في المراكز بداية من اليوم، لقاح رباعي، أي يشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا، لافتاً إلى أن هذا اللقاح، مختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي العام الماضي، الذى يشمل 3 سلالات من الفيروس فقط.

وحول شروط تلقي التطعيم وخاصة الأطفال، أوضح "محمدي" في تصريحات له، أن اللقاح الرباعي يعطى للأطفال من عمر 3 سنوات فيما فوقها، والجرعة للأطفال والكبار واحدة، إذا سبق له تلقى اللقاح حتى لو كان من النوع الثلاثى، فهو يحتاج جرعة واحدة.

أما الأطفال من عمر 3 سنوات حتى 3 سنوات، ولم يأخذون تطعيم الإنفلونزا من قبل، فإنهم سيأخذون جرعتين من اللقاح بينهما شهر.

وكانت "فاكسيرا"، أعلنت أن سعر اللقاح شامل رسم التطعيم هو 180 جنيها، مؤكدة أن اللقاح توافر أمس في المركز الرئيسي لها، على أن يتوافر في باقي المراكز التابعة لـ"فاكسيرا" تباعا.

ونستعرض فيما يلي أماكن الفروع التابعة للشركة:

1- فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من10 صباحاً وحتى 4 عصرا.

2- فرع 6 أكتوبربمستشفى الوادي بجوار الحصري من10صباحاً وحتى 4 عصرا.

3- فرع الشوق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

4- فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

5- فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحا وحتى 4 عصرا.

6- نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحاص وحتى 4 عصرا.

7- نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحاً وحتى 4 عصرا.

8- بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحا وحتى 8 مساءً، عدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً.

9- نادي الطيران بـ14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحا ًوحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحاً وحتى 4 عصرا.

10- كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام.

11- داندي مول بالكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

12- الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف الول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية.

13- نادي القضاه بشارع عبد العزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي.