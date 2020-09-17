عاجل.. "المصل واللقاح": توفير "تطعيم الإنفلونزا" بسعر 180 جنيها

أعلنت الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، عن وجود رسم تطعيم للقاح الانفلونزا الموسمية الرباعي " influvac" بعد توفيرها له بمقرها الرئيسي في المركز الرئيسي بالعجوزة.

وتبلغ قيمة "رسم التطعيم"، قرابة 10 جنيهات، إذ أعلنت "فاكسيرا" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، أن سعر اللقاح شامل رسم التطعيم هو 180 جنيهاً.

كانت الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، قد أعلنت اليوم عن توفير "لقاح الانفلونزا" بسعر 170 غير شامل رسم التطعيم، لتعلن قبل قليل قيمة هذا الرسم.

وقالت "الشركة"، إن اللقاح توافر اليوم في المركز الرئيسي لها، على أن يتوافر في باقي المراكز التابعة لـ"فاكسيرا" تباعاً.

و"الوطن" تستعرض أماكن الفروع التابعة للشركة والتي سيبدأ توافر التطعيم فيها بداية من الغد :

1) فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من10 صباحاً وحتى 4 عصراً

2) فرع 6 أكتوبربمستشفى الوادي بجوار الحصري من10صباحاً وحتى 4 عصراً

3) فرع الشوق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً

4) فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحا ًوحتى 4 عصراً .

5) فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحاً وحتى 4 عصرا ً

6) نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحاص وحتى 4 عصراً .

7) نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً .

8) بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ماعدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً .

9) نادي الطيران بـ 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحا ًوحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً .

10) كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام .

11) داندي مول بالكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحاً إلى 8 مساءً

12) الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف الول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية .

13) نادي القضاه بشارع عبد العزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي .