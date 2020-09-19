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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:16 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 19 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:17

أذان المغرب 05:56

أذان العشاء 07:13

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:20

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 05:57

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:17

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء 07:14

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء 07:13

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