مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:16 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 19 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:17
أذان المغرب 05:56
أذان العشاء 07:13
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:18
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:01
أذان العشاء 07:20
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:18
أذان المغرب 05:57
أذان العشاء 07:15
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:13
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:17
أذان المغرب 05:55
أذان العشاء 07:14
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:13
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:16
أذان المغرب 05:55
أذان العشاء 07:13