مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 18 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 05:57

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:21

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 05:58

أذان العشاء 07:16

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 05:57

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:17

أذان المغرب 05:56

أذان العشاء 07:14