مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس17 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 05:58

أذان العشاء 07:16

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:24

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء 07:22

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 05:59

أذان العشاء 07:18

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:00

أذان العشاء 07:16

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:03

أذان الظهر 11:37

أذان العصر 03:06

أذان المغرب 05:46

أذان العشاء 07:02