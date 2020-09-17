مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:04 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس17 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:13
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 05:58
أذان العشاء 07:16
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:24
أذان المغرب 06:04
أذان العشاء 07:22
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:13
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 05:59
أذان العشاء 07:18
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:00
أذان العشاء 07:16
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 04:03
أذان الظهر 11:37
أذان العصر 03:06
أذان المغرب 05:46
أذان العشاء 07:02