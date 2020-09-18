عددها 205.. قائمة الشركات الحاصلة على شهادة "حلال" بعد أزمة "نوتيلا"

ثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، عقب إعلان شركة نوتيلا العالمية عبر تغريدة لها على موقع "تويتر"، أن منتجاتها "غير حلال".

وعادت الشركة بعد حوالي 16 ساعة من تغريدتها التي نشرتها عبر الصفحة الرسمية لها في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعلن وجود خطأ في التغريدة السابقة بخصوص منتجاتها، واعتذرت لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وحصلت "الوطن" على قائمة بأسماء الشركات التي حصلت على شهادة حلال في مصر والتي يبلغ عددها 205 شركات، وأبرزها:

الصناعات الغذائية العربية "دومتى"، المصرية للأغذية "بسكو مصر" مصنع السيوف، عبور لاند للصناعات الغذائية، الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتى" وشركة النيل للسكر، أورانج ويف للعصائر.

وضمت القائمة أيضا كلاً من: حلواني إخوان مصنع الدواجن، نستلة مصر، الأحمدى للشيكولاتة والصناعات الغذائية، الأهرام للدواجن، القاهرة للصناعات الغذائية "هاينز مصر"، المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، موندليز إيجيبت فودز، الشركة الإسلامية للمستلزمات الكيماوية والطبية "فاركو" للأدوية، وشركة سيف للمستحضرات الدوائية "فارما".

من جانبة، قال طارق يحيى، رئيس وحدة منح شهادة حلال التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن 205 شركات منتجاتهم حلال ولا يوجد بها أي شيء مخالف للشريعة الإسلامية، وأن هذا الإجراء اختياري للشركات، موضحا أنه من الممكن أن تحصل عليها أي شركة أو لا تحصل عليها.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن بعض الشركات قد لا تحصل على شهادة حلال، ولكن منتجاتها تكون مطابقة للشريعة الإسلامية، ومن الممكن أيضا أن تكون المكونات غير مطابقة للشريعة الإسلامية.

كيفية منح شهادة "حلال"

يتم منح شهادة "حلال" التابعة للهيئة القومية للغذاء، وتكون من اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وحدها ودون غيرها، بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن وأن يلتزم به.

وحددت الهيئة القومية للغذاء إجراءات للحصول على علامة حلال التي تتلخص في:

1- ورود طلب المنشأة للحصول علي علامة حلال وسداد ما يلزم من رسوم واستيفاء المستندات والوثائق المطلوبة.

2- تشكيل لجنة مراجعة حلال.

3- زيارة المنشأة وإجراء عملية التدقيق باستخدام تقرير المراجعة FH03 وقد تطلب اللجنة من المنشأة أي مستندات أخرى أو إجراء أي اختبارات تراها ضرورية أو استيفاء أي متطلبات أخرى.

4- إعداد مذكرة للعرض على لجنة صحة إجراءات علامة حلال.

5- على ضوء قرار لجنة صحة إجراءات علامة حلال إما الرفض المبرر أو الإعادة لوجود ملاحظات أو الموافقة على تحرير التعاقد.

6- تحرير التعاقد بعد سداد ما يلزم من رسوم وإصدار الشهادة ولوجو حلال.

7- متابعة دورية للشركات الحاصلة على العلامة بمعدل 2 زيارة كل عام.

8- للمنشأة الراغبة في التجديد التقدم بطلب قبل انتهاء التعاقد بأربعة أشهر على الأقل مع استيفاء ما يلزم من مستندات ورسوم.

9- مدة التعاقد عامان.