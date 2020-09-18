مصريون رفعوا اسم مصر في أعلى المناصب الدولية: آخرهم وفاء بسيم

في مختلف المحافل الدولية كان لمصر أبناؤها الذين شرفوها وتقلدوا المناصب الرفيعة وكان آخرهم اليوم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم في عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021–2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك يوم 17 سبتمبر الجاري.

وترصد "الوطن" في الأسطر التالية بعض هذه الشخصيات التي برزت في المناصب الدولية خلال الفترة الماضية.

د. غادة والي:

وزيرة التضامن السابقة غادة والي، التي نصبت وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، في تتويج كبير لدورها، وتأكيد جديد لمكانة مصر.

د. محمود محيي الدين:

عين دكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري الأسبق مبعوثا خاصا لأجندة التمويل لعام 2030، وهو أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وشغل منصب النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي.

د. بطرس غالي:

أول عربي أفريقي يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة حيث كان الأمين العام للمنظمة الدولية في فترة التسعينات التي كانت مليئة بالأحداث والأزمات الدولية الكبيرة.

نادية يونس:

الدبلوماسية المصرية البارزة التي استشهدت في هجوم على فندق للبعثة الأممية في بغداد عام 2003، حيث عملت لأكثر من 30 عاما في أروقة الأمم المتحدة، كان آخرها رئاسة الفريق الممثل للأمم المتحدة الخاص في بغداد لتلقى حتفها هناك.

د. حازم الببلاوي:

رئيس وزراء مصر الأسبق والآن هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما شغل مناصب داخل الأمم المتحدة منها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، كما شغل من قبل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، كما شغل منصب مستشار صندوق النقد العربي في "أبوظبي" عام 2011.

عبدالحميد باشا بدوي:

أحد أشهر القضاة المصريين في القرن العشرين الذي عمل لنحو 20 عاما قاضيا في محكمة العدل الدولية وقد عين نائبا لرئيس محكمة العدل الدولية في الفترة ما بين عام 1955 إلى 1958.

ميرفت التلاوي:

تقلدت عدة مناصب من بينها رئاسة اللجنة الخاصة بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما عينت في منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا كأول عربية تصل لهذا المنصب. كما وصلت إلى منصب نائب رئيس المعهد الدولي للأمم المتحدة عام 1983.

السفير د. محمد عزالدين:

تصدر قائمة الناجحين في الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بعد حصوله على 49 صوتًا من إجمالي 54، أصوات أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي أعلى نسبة حصل عليها مرشح من الأقاليم الجغرافية المختلفة بالأمم المتحدة.