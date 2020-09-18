رئيس الوزراء يستعرض تقارير 3 وزارات حول خطط تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه مسبوقة الدفع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جهود الوزارات المعنية فى ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، فى مجالات الكهرباء والغاز والمياه، وآليات شحن هذه العدادات، بالدفع الإلكترونى.

"مدبولى": نتبنى تطبيق التجربة فى عدد من المصالح والهيئات الحكومية ونسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية

وقال «مدبولى» إن الحكومة بدأت استبدال العدادات التقليدية لعدد من الخدمات بأخرى ذكية مسبوقة الدفع، وتتبنى تطبيق هذه التجربة فى عدد من المصالح والهيئات الحكومية، وتسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية، مع الفائدة الكبيرة لتركيب هذه العدادات للمواطن وللشركات مقدّمة الخدمة على السواء، مضيفاً أن تطور نظم الدفع الإلكترونى سهّل عملية تركيب العدادات الذكية، حيث يمكن شحن هذه العدادات دون الحاجة إلى المحصل، من خلال إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أو عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة.

"شاكر": 9.5 مليون عدّاد ذكى على الشبكة القومية

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تقرير استعرضه رئيس الوزراء، وجود أكثر من 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، والوزارة تستهدف تركيب مليونى عداد سنوياً للتوسّع فى نشر هذه الخدمة على مستوى المحافظات، موضحاً أن المبدأ الأساسى لنظام العداد مسبوق الدفع يتمثّل فى سداد قيمة استهلاك الكهرباء مُقدماً؛ من خلال شحن الكارت الخاص بالعداد بقيمة مالية، طبقاً لميزانية العميل، حيث يتم استهلاك هذا المبلغ تبعاً لاستهلاك العميل للكهرباء، ومن خلاله يتمتع العميل بنظام تعريفة شرائح الكهرباء، وهى 6 شرائح للاستخدام المنزلى، و5 شرائح للاستخدام التجارى، وشريحة واحدة للاستخدام الخدمى، كما أن طريقة المحاسبة للعداد الكهربائى مسبوق الدفع مطابقة تماماً مع طريقة المحاسبة للعداد التقليدى الميكانيكى أو الإلكترونى.

وأضاف أن الوزارة تولى أهمية كبرى لملف العدادات مسبوقة الدفع من خلال وضع خطة لتركيب عدادات تعمل بنظام الكارت الذكى مسبوق الدفع، وهى تكنولوجيا تمكّن المشترك من وضع ميزانية مُحدّدة خاصة باستهلاك الكهرباء، ومعرفة متى يريد شراء كمية إضافية من الكهرباء، فضلاً عن معرفة كمية الكهرباء المُستهلكة فعلياً لأحماله يومياً وشهرياً، تمكن المشترك من ترشيد استهلاكه.

وتابع: «العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات الاستهلاك على عملاء شركات التوزيع، وتمتاز هذه العدادات بدقة عالية فى حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح، وتقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد، بالإضافة إلى وجود للطوارئ، ولا يتم قطع التيار فى حالة نفاد الرصيد، خلال أيام العطلات والساعات الصديقة، وهى من الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالى».

وقال إن العدادات مسبوقة الدفع ساعدت فى عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التوزيع، وانتهاء الشكوى من الكشافين والمحصلين، وحدّت من المشكلات القائمة بشكل مستمر بين المالك والمستأجر، وألغت التأخير فى السداد، وتضمن عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية، وتكشف معظم صور العبث والتلاعب، وتتيح للشركات حساب الطاقة المستهلكة لارتفاع درجة دقة العداد.

وأوضح الوزير أن خطوات تعاقد العميل على عداد مسبوق تتضمن تقدمه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وطلب التعاقد على عداد مسبوق الدفع وسداد الرسوم الخاصة بذلك، أما كارت الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع، فهو كارت ذكى ذو سعة ذاكرة عالية وله درجة حماية مرتفعة وعمر افتراضى طويل، ويسمح بتحميل جميع بيانات العميل، ويسجل جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والرسوم وحالة العداد، وحالة مفتاح الفصل والتوصيل وحالة البطارية والرصيد المتبقى، فضلاً عن أنه يتحمل ظروف التشغيل فى درجات الحرارة المختلفة، وتم توفير إمكانية شحن الكارت من خلال بعض مراكز الشحن الفورى، وشركات الدفع الإلكترونى فى جميع المحافظات.

وكشف «شاكر» عن أن الوزارة قامت بتأهيل وتدريب عدد من المهندسين والفنيين القائمين ببرمجة العداد وشحن الكارت، وتم تدريبهم على جميع الجوانب المتعلقة بدقة العدادات فى فروع شركات توزيع الكهرباء، مع تجهيز مراكز شحن الكارت الذكى على أعلى مستوى فنى فى الإدارات التابعة لشركات التوزيع، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت خلال الآونة الأخيرة، بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكترونى خدمة شحن كارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، باستخدام الهاتف المحمول، حيث تتيح الخدمة لمستخدميها شحن الكارت باستخدام ما يُعرف بخاصية NFC على الهواتف المحمولة من أى مكان، ويتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد.

واستعرض رئيس الوزراء تقريراً من وزير البترول عن أعمال تركيب عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع للوحدات السكنية، فى إطار خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

"الملا": تُمكّن المواطن من التحكم فى الاستهلاك وترفع كفاءة التحصيل

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول إنه يجرى استكمال منظومة تركيب عدادات الغاز مسبوقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، و2، وبشائر الخير 1، و2، و3 بالإسكندرية، وفى ضوء التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، حيث تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى للبدء فى طرحها، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الجزء المتبقى تباعاً خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن خطة إحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع يحقق عدة مزايا، وتمّكن المواطنين من التحكم ومراقبة استخدام الغاز الطبيعى، والحفاظ على الطاقة، ورفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز.

وأكد أنه تم وضع خطة تدريب لشركات التوزيع على استخدام منظومة الدفع المسبق، وخطة لتدريب العملاء على استخدامه، تمهيداً لبدء تركيب العدادات بمختلف مناطق الجمهورية، حيث بدأ التدريب بشركات «غاز مصر» و«تاون جاس» و«بتروتريد» و«ناتجاس» و«مايا جاس»، وجارٍ حالياً تدريب مجموعة «طاقة».

ونوه الوزير بأنه حتى الأول من سبتمبر الحالى تم تركيب 23 ألفاً و225عداداً، بواقع 20٫087 فى بشائر الخير1، و2، و3 والأسمرات 1، و2 ومنطقة أهالينا بمدينة السلام، و3028 عداداً بمحافظة القليوبية بمناطق الدير، وشبين القناطر، والمنزلة، و110 عدادات بمنطقة القرنفل بالتجمع الخامس. واستعرض رئيس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول خطة الوزارة لتوريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات لتغطية العدادات المعطلة والحكومية.

"الجزار": تعطى إنذاراً بغلق محبس المياه قبل نفاد الرصيد

وقال الدكتور عاصم الجزار حيث إنه تم التعاقد لتوريد 520 ألف عداد مسبوق الدفع قطر ¾ بوصة، تم توريد 467 ألف عداد منها، وتركيب نحو 300 ألف، مضيفاً أنه تم تركيب نحو 12 ألف عداد بالجهات الحكومية، وتم طرح مناقصة محدودة للشركات المتخصصة فى هذا المجال لتوريد 570 ألف عداد قطر ¾ بوصة، وجارٍ طرح مناقصة أخرى لـ26.5 ألف عداد بأقطار بوصة، وبوصة وربع، وبوصة ونصف، وتزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى.

وأوضح الوزير أنه تم توريد خوادم Servers بجميع الشركات التابعة، وتحميل وتشغيل برنامج المنظومة بجميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، وستتم عملية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حالياً بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة، وعبر شركات الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول NFC. ونوه «الجزار» بأن هذه العدادات ستسهم فى القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ، والتخلص من عيوب قراءة العدادات، وتتيح للمواطن التحكم فى الاستهلاك ومتابعته.

وأضاف أن عداد المياه مسبوق الدفع يعطى إنذاراً (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد عندما يتبقى فى رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقى، وينتبه لشحن العداد، ويتمتع بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت فى ثانى يوم عمل مباشرة.

وفى لقاء آخر، تابع «مدبولى» موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة البحر الأحمر، وذلك فى اجتماع عقده عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، وخلال اللقاء عرض المحافظ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض البحر الأحمر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، التى تتم باعتمادات مالية تبلغ 411.5 مليون جنيه، وبمعدل تنفيذ 44%.