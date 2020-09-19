أولياء أمور أطفال "متلازمة داون": نستبق الدراسة بتدريبهم على الوقاية من "كورونا"

خوفاً على أبنائهم من انتقال أى عدوى لهم مع بداية العام الدراسى، بدأ بعض أولياء أمور أطفال «متلازمة داون» الذين يعانون من ضعف المناعة، التفكير فى طرق يتمكنون من خلالها الحفاظ عليهم أثناء وجودهم فى المدرسة، إذ بدأ بعضهم عرض فيديوهات على أبنائهم عن فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التى من المفترض اتباعها، فيما قرر آخرون الذهاب معهم للمدرسة لتجنب اختلاطهم مع زملائهم.

بمجرد إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل العام الدراسى الجديد، تواصلت نجاة محمد، ولى أمر الطفلة لانا عمرو، مع إدارة مدرستها لمعرفة النظام وخصوصاً أنها تخشى على طفلتها من انتقال أى عدوى لها نظراً لضعف مناعتها من ناحية، وتجاوز عدد الطلاب فى الفصل الواحد لـ35 طالباً وطالبة من ناحية أخرى، لتخبرها إحدى المشرفات بأنه سيتم تقسيم الطلبة على أيام، مع مراعاة وجود تباعد بين الطلبة أثناء الحصص الدراسية، وتعقيمهم بصفة مستمرة مع إلزامهم بارتداء الكمامة.

«نجاة» لم تكتف بتلك الإجراءات وإنما طلبت من إدارة المدرسة أن توجد معها داخل الفصل لتجنب اختلاطها مع زملائها: «من وقت كورونا وأنا بعلمها الإجراءات، لكن بنتى اجتماعية وبتحب صحابها، لما بيكون معاها أكل أو مع زمايلها بياكلوا سوا، طبعاً مع أزمة كورونا ما ينفعش ده يحصل، وهى لسه فى كى جى مش هتفهم الكلام ده، فطلبت أكون معاها بحيث إنى أوجهها وأحافظ عليها».

"منال": باتمنى المدرسة تعلمهم معانا وتفصلهم عن بعض لأن ولادنا محتاجين اللى يتابعهم

أما منال محمد، ولى أمر لطفل من متلازمة داون، كانت رافضة ذهاب ابنها «مروان» الذى يدرس بالصف الثالث الابتدائى، لمدرسته على الأقل فى الأسابيع الأولى من العام الدراسى للتأكد من اتباع المدرسة والتزامها بكافة الإجراءات الوقائية، حتى بدأت ابنتها الكبرى فى شراء مستلزمات المدرسة، ما دفع «مروان» للتصميم على الذهاب مع بدء الدراسة.

وتضيف منال: «بتمنى المدرسة يكون لها دور فى إنها تعرف الطلبة ضرورة التباعد وتفصلهم عن بعض وخصوصاً لو زى ولادنا استجابتهم ضعيفة، ومحتاجين اللى يتابعهم».

وتقول أسماء منير، ولى أمر لطفلة بالمرحلة الإعدادية، إنها مع عودة بعض الأنشطة الرياضية فى الأندية، قررت الذهاب بابنتها إلى النادى على فترات حتى تعتاد اتباع الإجراءات الوقائية، لكنها فوجئت بعدم التزامها بها رغم وجودها معها، ما دفعها بعد الإعلان عن بدء الدراسة فى أكتوبر المقبل، إلى الاكتفاء بمذاكرة دروسها فى البيت وعدم الذهاب للمدرسة.