نائب يطالب بدمج أطفال متلازمة داون ضمن مراحل التعليم

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتدخل الدولة لإيجاد حلول لأطفال متلازمة داون وأسرهم، على خلفية رفض العديد من المدارس إلحاقهم ضمن الصفوف الدراسية.

وقال بركات، إنّ التعامل من قبل المدارس مع هؤلاء الأطفال، على أنّهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يسقط أحقيتهم في فصول الدمج التي أقرت وزارة التربية والتعليم بوجودها.

وأوضح بركات، أنّه بحسب القانون يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة.

وتابع: "تلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه في داخل وخارج المدرسة"، لافتا إلى إضافة أطفال متلازمة داون ضمن أصحاب الإعاقة البسيطة، ومع هذا لم يطبق القرار عليهم، وكانت النتيجة أن أصبح الأطفال غير مقيدين بمدرسة، بسبب عدم قبول المدارس لهم، ما يضطر الآباء للبحث طويلًا عن مدرسة تقبل أبناءهم ليكملوا مشوار التعليم، خاصة في اجتهاد الأسر لتعليمهم مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين.