بسيوني: قطر تتاجر بالديمقراطية.. ووائل غنيم كشف محاولات السيطرة على البسطاء

قال محمود بسيوني، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، إن قطر دولة تتاجر في الشعارات والديمقراطية، إذ أنها تحاول التشوية السياسي للخصوم من قبل الإعلام القطري والإعلام الممول في تركيا وقطر، وتزيفهم للحقائق والثوابت المصرية الراسخة.

وأكد "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية بقناة "extra news"، أن شهادة وائل غنيم في الإخوان وقطر وتمويلهم للإرهاب مهمة جدًا، حيث إنه كان واحدًا ضمن هذه المنظومة في فترة من فترات حياته، موضحًا أن شهادة غنيم تكشف محاولتهم للسيطرة على عقول البسطاء.

وأشار إلى أن الإعلام القطري الآن يحاول إعادة ثقة الشارع بهم من خلال استخدام وجوه من أجل تزييف الواقع والسيطرة على عقول البسطاء، ولملمة صفوف الجماعة التي تعاني من الصراع بداخلها الآن على القيادة.