متخصص في الشؤون التركية: أردوغان يستخدم حمد بن جاسم كورقة ضغط على تميم

أكد أسامة عبدالعزيز المتخصص في الشؤون التركية، أن هناك خلاف في مسألة إدارة ملف الإعلام الخاص بجماعات الإسلام السياسي.

وقال "عبدالعزيز" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن هناك صراع على إدارة الملف بين عدد من الأجنحة لافتًا إلى أن الخلاف بين تركيا وقطر حول إدارة ملف إعلام الإسلام السياسي.

وأشار إلى أن قطر كانت مسؤولة عن الملف حتى عام 2013 وأنه تم إنشاء قناة العربي في لندن وفي المقابل تم تأسيس بعض القنوات الداعمة للجماعات الإرهابية في إسطنبول بدعم من الاستخبارات القطرية.

وأوضح أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم رأي أنه يمكن أن يعود للأضواء مرة أخرى عن طريق تركيا وانضم للجناح التركي وأردوغان استخدمه كورقة ضغط للتأثير على إدارة تميم وأنه يعتبر بديل لتميم ونظامه.