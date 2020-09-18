دبلوماسي سابق: علاقات مصر الخارجية مهدت لنجاح اقتصادي كبير

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا لعلاقات مصر الخارجية مع أمريكا وروسيا والدول الأوروبية وإفريقيا، مؤكدا أن هذه العلاقات مهدت لنجاح اقتصادي باهر حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن علاقات مصر الخارجية وظفت لصالح الاقتصاد، موضحًا أن مصر بعلاقاتها السياسية تستطيع أن تطلق علاقات اقتصادية استراتيجية عديدة، حيث إننا نعتمد قواعد القانون الدولي واحترام المتبادل بين مصر وباقي الدول.

وتابع: "التزامنا بقواعد القانون الدولي في ترسيم الحدود البحرية يزيد من ثقة العالم بمصر"، إذ أن مصر اعتمدت في ترسيم حدودها البحرية على قواعد قانون البحار، مما أدى لإشادة وزير خارجية تركيا باحترام مصر لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن مصر دولة ذات مبادئ واحترام مع باقي الدول، وتعتمد على القانون الدولي في إدارة العلاقات الخارجية، إذ أننا الآن نستطيع أن نتباهى بالعلاقات المصرية مع جميع دول العالم، مصر تُعامل باحترام في كل الملفات.