نائبا رئيس جامعة بنها يستقبلان مسؤول شؤون الجامعات بسفارة فلسطين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها للدرسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، سليم موسي التلولي، مسئول شؤون الجامعات والانشطة الطلابية بسفارة فلسطين بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد يوسف مدير وحدة الوافدين بالجامعة والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم، أكد "الجيزاوي" متابعة الموقف الدراسي للطلاب الفلسطنين بالجامعة سواء علي مستوي البكالوريوس أو الدرسات العليا كما تم استعراض وضع الجامعة في التصنيفات الدولية مشيرا إلى تقديم كافة الدعم للطلاب الفلسطنيين مؤكدًا أن الجامعة تنتهج سياسة الباب المفتوح لجميع الطلاب.

واستعرض الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، البرامج الدراسية الجديدة داخل كليات الجامعة حيث بلغ عدد برامج الساعات المعتمدة 35 برنامجا موضحا أن تلك البرامج تراعي متطلبات سوق العمل علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة داخل جامعة بنها.

من جانبة وجه مسئول شئون الجامعات بالسفارة الفلسطينة الشكر للجامعة والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة علي الدعم المتواصل والاهتمام الذي تقدمة للطلاب الفلسطنيين داخل الجامعة.