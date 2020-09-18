موسكو: اعتراض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.

واعترضت مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27، طائرة استطلاع سويدية وطائرة دورية أمريكية فوق بحر البلطيق، لمنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي، وفقا لشبكة "العربية" الإخبارية.

وجاء في بيان المركز الوطني للدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، "في 17 من شهر سبتمبر، رصدت وسائل التحكم والسيطرة على المجال الجوي فوق بحر البلطيق، هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية، وقامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول بحر البلطيق بالتحليق للتعرف عليهما ومنعهما من انتهاك الحدود"​​​.

وأشار البيان، إلى أن المقاتلة الروسية، اقتربت منهما، وتبين أنهما طائرة دورية من طرز "بوسيدون" أمريكية، وطائرة استطلاع من طراز "غولفستريم"، تابعة للقوات الجوية السويدية، ورافقتهما فوق مياه بحر البلطيق.

وأكد البيان، أن "المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى المطار بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من الحدود الروسية"، موضحا أنه "تم تنفيذ كامل رحلة المقاتلة الروسية سوخوي-27 بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يُسمح بانتهاك الحدود الروسية".

كان القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية، أعلن في وقت سابق، أنه كانت قد زاد في الآونة الأخيرة عدد الطلعات التي تقوم بها الطائرات التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الدولية لروسيا، وذلك ليس فقط طائرات استطلاع وإنما طائرات قتالية.