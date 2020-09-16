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محمود مسلم

فرقاطة روسية تتابع مدمرة أمريكية في البحر الأسود

كتب:

وكالات
11:54 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
فرقاطة روسية في البحر الأسود

فرقاطة روسية في البحر الأسود

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، أن فرقاطة "الأميرال إيسن" بدأت متابعة مدمرة "فرانكلين روزفلت" الأمريكية في مياه البحر الأسود.

وجاء في بيان للمركز الروسي، أمس، أن "وسائل وقوات أسطول البحر الأسود بدأت بمتابعة تحركات مدمرة "فرانكلين روزفلت" التابعة للقوات البحرية الأمريكية"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن المدمرة الأمريكية دخلت مياه البحر الأسود يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وأن فرقاطة "الأميرال إيسن" تقوم بمتابعتها بشكل مباشر.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء تحركات السفن والطائرات الأجنبية، وخاصة التابعة لدول حلف الناتو، قرب الحدود الروسية.

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