"الرداد": فيلم "توأم روحي" لاقى إعجاب المشاهدين والنقاد بلا استثناء

قال الفنان حسن الرداد إن فيلمه الأخير "توأم روحي"، جرى تأجيله بسبب الكثير من الظروف التي طالت الكثير من الدول حول العالم، وأهمها جائحة كورونا، وتم إيقاف دور السينما عن العرض لمدة طويلة، غير أنه بعد فتح دور السينما مرة أخرى، حصل الفيلم على الكثير من المشاهدات في فترة ليست بالطويلة.

وأضاف "الرداد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الفيلم الأخير لاقى استحسان الجميع من النقاد والمشاهدين حاضري الفيلم: "دي حاجة مش بتحصل كتير، وربنا كرمنا في الفيلم ده، وده من المرات القليلة اللي حصلت لي".

وأوضح أنه خلال تصويره للفيلم، لا يفكر كثيرًا في النقاد، لكنه يفكر دائمًا في المشاهدين: "النقاد مش بيكونوا في مخيلتي، ولكن أثناء التصوير بفكر في الناس اللي هييجوا يتفرجوا على الفيلم".

وأكد أن هناك ما يقرب من 20% من النقاد، لا يعجبهم أي فيلم، ودائما ما ينتهجوا سياسة النقد السلبي تجاه كل الأفلام بلا استثناء، وكان هؤلاء لهم رأي إيجابي في ذلك الفيلم، مشيرا إلى أن المخرج الكبير عثمان أبولبن، اقترح عليه أن يظهر معه في أحد الأفلام بدور بطولة، عندما كان في العام الأول من معهد فنون مسرحية.