أقمار صناعية تظهر استعداد كوريا الشمالية لإقامة استعراض عسكري ضخم

أظهرت صور أقمار صناعية، أمس، استعدادات كوريا الشمالية لاستعراض عسكري ضخم في عاصمتها للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الحزب الحاكم الشهر المقبل، في الوقت الذي تعزز فيه البلاد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتُظهر الصور، التي أتاحتها شركة "ماكسار" للتصوير بالأقمار الصناعية، ومقرها كولورادو، آلاف الأشخاص المجتمعين في تشكيل بالقرب من ساحة كيم إيل سونج في العاصمة الشمالية بيونج يانج، ويتدربون على استعراض عسكري.

وتحل الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

غالبًا ما تنظم كوريا الشمالية عروضاً عسكرية يشارك فيها جنود يمشون على خطوة الأوزة العسكرية، وأنظمة أسلحة جديدة، في الأعياد الرسمية للدولة لتعزيز الوحدة وترهيب الأعداء.

تصر كوريا الشمالية على عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا لديها، وهو ادعاء يشكك فيه على نطاق واسع العديد من الخبراء الأجانب.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الاثنين الماضي، إن البلاد تكثف جهودها الطارئة لمكافحة فيروس كورونا. وقالت إن السلطات تحاول تعزيز المناخ المناهض للوباء لضمان أن حملة مكافحة الفيروس "يتم شنها باستمرار دون أي لحظة من التراخي والكسل والإهمال".

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى وحدة قوية بين سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، حيث تواجه البلاد أزمات متعددة بما في ذلك الوباء والأضرار الناجمة عن الإعصار الأخير والعقوبات الاقتصادية المستمرة بقيادة الولايات المتحدة.

أغلق الزعيم الكوري الشمالي حدود البلاد مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، في يناير بسبب مخاوف من الفيروس. ويقول الخبراء إن إغلاق الحدود قد أدى على الأرجح إلى تفاقم الوضع الاقتصادي لكوريا الشمالية المضطرب بالفعل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية للمشرعين أن كوريا الشمالية قد تجري أول تجربة صاروخ باليستي تحت الماء خلال حوالي عام قبل الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر.