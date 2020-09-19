الحكومة بدأت بنفسها.. تركيب 12 ألف عداد مياه مسبق الدفع بالوزارات

تتجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتعميم استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع في الفترة المقبلة، على أن تبدأ المرحلة الأولى في المباني والمنشآت الحكومية، وعلى العدادات القديمة المعطلة.

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض على رئيس مجلس الوزراء، مميزات استخدام العدادات مسبقة الدفع، من حيث القضاء على مشاكل تأخر القراءة، وأخطاء القراءات، فضلاً عن إتاحة تحديد وترشيد الاستهلاك.

وتستعرض "الوطن"، فوائد عدادات المياه مسبقة الدفع مسبقة الدفع، حسبما عرضها وزير الإسكان على رئيس الوزراء، في النقاط التالية:

1- تم تركيب 12 ألف عداد بالجهات الحكومية.

2- تم التعاقد على توريد 520 ألف عداد مسبق الدفع قطر "تلت أربع بوصة".

3- تم توريد 457 ألف عداد منها لوزارة الإسكان، وتركيب قرابة 300 ألف عداد.

4- طُرحت مناقصة محدودة لتوريد 570 ألف عداد قطر "تلت أربع بوصة".

5- جاري طرح مناقصة بكميات 26.5 ألف عداد بأقطار بوصة وبوصة وربع وبوصة ونصف.

6- تتضمن خطة الحكومة توريد 3 مليون عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات لتغطية العدادات املعطلة والحكومية.

7- سيتم تزويد مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب بنقاط الشحن، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني.

8- ستساهم العدادات في القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشري مثل عيوب قراء العداد، وتأخر مرور القارئ.

9- ستتيح المنظومة للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.

10- يعطي العداد إنذار عن طريق غلق محبس المياه عندما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن.

11- يشغل المواطن المحبس بعدها، ويقوم بالشحن.

12- لا يقطع المياه خلال الإجازات، وبعد ساعات العمل الرسمية.