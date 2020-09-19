ترامب يعد بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بأنّ 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أمريكي سيكون متوفراً بحلول أبريل.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأمريكيين بحلول أبريل"، بحسب شبكة "العربية". وأضاف ترامب أن نظرية منافسه الديمقراطي جو بايدن بشأن اللقاح ضرب من الحماقة، مؤكدا أن آلاف الأطباء يعملون على تطوير اللقاح في أمريكا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن لقاحا لفيروس كورونا المستجد سيكون متوفرا خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة، لكنه أضاف أن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.

وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة "إيه.بي.سي نيوز": "نحن قريبون جدا من التوصل للقاح". وأضاف "نحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه، ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وعبر الديمقراطيون عن القلق من أن يكون ترامب يمارس ضغوطا على الهيئات الصحية الناظمة والعلماء للموافقة على لقاح متسرع يساعده في تعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر.

ويقول علماء من بينهم الخبير الكبير في الأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي إن الموافقة على اللقاح ستصدر على الأرجح قرابة نهاية العام.