حسن الرداد: "أحب التنوع في الأدوار علشان الجمهور ميتوقعنيش"

قال الفنان حسن الرداد، إنه لا يرغب دائما أن يتم تلقيبه بـ"الممثل الكوميدي"، وهو ما يدفعه بتقديم مختلف الأعمال الفنية، مثل الدراما والرومانسي والكوميدي: "علشان الجمهور ميكنش متوقع أنا هعمل إيه".

وأضاف "الرداد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن شائعات إنفصاله عن زوجته إيمي، بدأت أثناء عودته من شهر العسل، وغيرها من الشائعات المتعلقة بالحمل: "أنا مش برد خالص، ومش بعرف أيه اللي بيتقال عني، لكن عندي ناس معجبين بيتواصلوا معايا دائما، ومكنتش برد".

وأوضح أنه بعدما طالت الشائعات حياته الشخصية، هدف لتكذيب ذلك بشكل قوي عبر حضورها للعرض الرسمي للفيلم "تؤام روحي".

وأكد أنه يعشق تقديم الدراما الاجتماعية في الأعمال التلفزيونية، وفي السينما يهوى تقديم توليفه من الأكشن والرومانسي والأفلام الخفيفة على المشاهدين، مشيرا إلى أن الأفلام الرومانسية، هي الأفلام التي يحتاجها الجمهور بشكل كبير عن باقي الأعمال التي يتم تقديمها.