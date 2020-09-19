صور.. تفاصيل إطلاق مجهولون النيران على خفيرين أحدهما 16 عاما

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مقتل خفيرين على قطعة أرض في منطقة المقطم، بالرصاص على أيدي ملثمين مجهولين.

وقال مصدر أمني، إنه تم تشكيل فريق بحث يضم عددا من ضباط البحث الجنائي بالمديرية وضباط مباحث القسم، مضيفا أن مسرح الجريمة عبارة عن قطعة أرض على مدخل أحد الجبال بالمنطقة، كان المجني عليهما يعملان في حراسة مواد البناء الخاصة بشركة مقاولات.

وأوضح المصدر، أن التحريات المبدئية تشير أن وراء ارتكاب الواقعة بعض العرب القائمين بالمنطقة، وحتى الآن لم يتم تحديد الدافع وراء ارتكاب تلك الواقعة، خاصة أن أحد المجني عليهما يعتبر في نظر القانون حدثا لأنه يبلغ من العمر 16 عاما فقط، وهو ما يؤكد حداثة سنه على وجود خلافات مع أحد تصل إلى حد قتله.

وأضاف المصدر، أن المجني عليه الآخر هو عم الطفل ويتمتع بسمعه طيبة وليس لديه خلافات مع أحد ولا يوجد عليه ثأر، وذلك من خلال التحري عنهما وجمع المعلومات من منطقة سكنهما بالدويقة.

بدأت الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة المقدم بلاغًا من الأهالي بمقتل خفيرين في قطعة أرض بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين العثور على جثتي كل من "محمود. دنقل" 46 عاما، ونجل شقيقه "سعيد محمد دنقل"، 16عاما، يعملان خفيرين في قطعة الأرض التي عثر عليهما مقتولين بها، وبالفحص تبين إصابتهما بعدد من الطلقات النارية، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن ملثمين مجهولين أطلقوا النيران عليهما وفروا هاربين وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط القاهرة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لمسرح الجريمة، كما تم القبض على بعض المشتبه بهم في المنطقة، وجارٍ فحص ملف قطعة الأرض لمعرفة هل يوجد عليها خلافات أسفرت عن مقتل الخفيرين من عدمه أم أن دافع القتل هو انتقام من الخفيرين لوجود خلافات لهما بعيدٍا عن عملهما كخفيرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.