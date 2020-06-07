إصابة خفيرين مكلفين بتأمين مكتب بريد في المنوفية بطلق ناري

أصيب خفيران مكلفان بتأمين مكتب بريد أم خنان التابع لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بطلق ناري على يد عدد من المسلحين حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة الخفيرين المكلفين بتأمين مكتب بريد أم خنان بمركز قويسنا حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى قويسنا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث في الواقعة لمعرفة أسبابها.

واستبعدت مصادر بمديرية أمن المنوفية، أن يكون الاعتداء على الخفيرين بهدف السطو المسلح على مكتب البريد حيث لم يعتدي المتهمون على المكتب وإنما على الأفراد فقط، مؤكدا أن التحقيقات ستتوصل لكافة التفاصيل في أقرب وقت.