صور خفيرين قتلهما ملثمين في ظروف غامضة بالمقطم

تنشر "الوطن" صور الخفيرين محمود دنقل، 36 عامًا، ونجل شقيقه سعيد محمد دنقل 16 عامًا، اللذين قُتلا أمس على أيدي ملثمين مجهولين أثناء حراستهما لقطعة أرض بالمقطم، وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريحهما لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقدم بلاغًا من الأهالي بمقتل خفيرين في قطعة أرض بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين العثور على جثتي كل من "محمود.د" ونجل شقيقه سعيد، اللذين يعملان خفيرين في قطعة الأرض التي عثر عليهما مقتولين بها، وبالفحص تبين إصابتهما بعدد من الطلقات النارية، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن ملثمين مجهولين أطلقوا النيران عليهما وفروا هاربين وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط القاهرة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لمسرح الجريمة، كما تم القبض على بعض المشتبه بهم في المنطقة، وجارٍ فحص ملف قطعة الأرض لمعرفة هل يوجد عليها خلافات أسفرت عن مقتل الخفيرين من عدمه أم أن دافع القتل هو انتقام من الخفيرين لوجود خلافات لهما بعيدٍا عن عملهما كخفيرين.

وقال مصدر أمني إن الخفيرين من منطقة الدويقة وجارٍ فحص علاقاتهما وخلافاتهما في محل إقامتهما بالدويقة لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الواقعة.