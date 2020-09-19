صور.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب بعد اعتزالها الفن

فاجأت الفنانة داليا إبراهيم، جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد قرار اعتزالها الفن، بنشر مجموعة من الصور تظهر فيها وهي مرتدية الحجاب، وهو الأمر الذي أثنى عليه عدد كبير من متابعي الفنانة المعتزلة.

كانت الفنانة داليا إبراهيم، قد أعلنت اعتزالها الفن في يونيو الماضي، للتفرغ لحياتها الشخصية والأسرية، بعد تقديم عشرات الأعمال الدرامية خلال 29 عامًا هي عمرها الفني.

وكتبت "داليا" عبر صفحتها على "فس بوك": "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

ومن أهم أدوار "داليا" في الدراما المصرية، مشاركتها في فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبدالجليل، ومسلسل "هيما" مع الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد رزق.

داليا إبراهيم، ممثلة مصرية من مواليد عام 1974 في مدينة القاهرة، بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح"، وعملت معه في هذه المسرحية، والتي عرضت عام 1991، وقدمت معه بعد ذلك مسلسل "عائلة ونيس" عام 1995، ثم مسرحية "ماما أمريكا" عام 1998، ثم توالت أعمالها.