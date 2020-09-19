10 معلومات عن زيارة وزيرة التعاون إلى الأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الجمعة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والوفد المرافق لها من وزارة الزراعة وقيادات برنامج الأغذية العالمي بمطار الأقصر الدولى.

"الوطن" استعرضت أبرز 10 معلومات عن نتائج زيارة الوزيرة للأقصر والتي من المنتظر أن تقدم الكثير خلال الفترة المقبلة لأهل المدينة الفرعونية.

1- شملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات الممولة من الجهات الدولية بمحافظتي الأقصر، في مجال الزراعة والتنمية الريفية، والصرف الصحي.

2- شارك الوزيرة في التفقد وفد من وزارة الزراعة والسفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي.‎

3- الزيارة تأتي في إطار مشاركة وزارة التعاون الدولي، للأمم المتحدة، الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة.

4- أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية باعتباره أحد أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنسيق الجهود بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، لمتابعة التقدم المحقق في مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية في هذا القطاع، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والدعم المطلوب.

5- المشروعات التي تم تفقدها تعكس استراتيجية لسرد المشاركات الدولية، وتضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية.

6- تفقدت مركز الأقصر للابتكار الممول من برنامج الأغذية العالمي، والذي يعمل كمنصة للابتكار وتبادل ونشر المعرفة بهدف تحديد أفضل الممارسات القائمة على القدرة المؤسسية في مصر.

7- تفقدت قرية البغدادي التي تستفيد من استراتيجية برنامج الأغذية العالمي لدعم صغار المزارعين وقدرتهم على الصمود ودعم تمكين المرأة داخل الأسرة، وهي واحدة من بين 63 قرية مستفيدة من البرنامج بمحافظة الأقصر.

8- زارت «المشاط» مركز خدمة المحاصيل البستانية (محطة الشهيد اللواء ماجد صالح) بمركز إسنا جنوب الأقصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق.

9- كما قامت وزيرة التعاون الدولي، بزيارة أحد مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة التي تم إعادة تأهيلها بواسطة مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية بالمحافظة.

10- أعلنت الوزيرة التعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومصر خلال الفترة من 2014 – 2020 تبلغ قيمتها نحو 814.6 مليون دولار وستكون محافظة الأقصر من ضمن المحافظات المستفيدة.