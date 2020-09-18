الأقصر تحصد المركز الثاني على الجمهورية في "أعياد الطفولة"

أعلن عبد اللطيف عمران، مدير مديرية الأقصر التعليمية، حصول المديرية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة في العروض المسرحية، والتي جرى تقديمها أمام لجنة الوزارة بمسرح قصر ثقافة الأقصر في نهاية الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الماضي.

وبينت نتيجة المسابقة أن المدارس الفائزة فى مرحلة رياض الأطفال هي مدرسة العوامية الرسمية لغات " أوبريت ابن الشهيد"، ومدرسة الفرنسيسكان الخاصة بالأقصر بمسرحية المايم " حماية البيئة ".

وفازت في المرحلة الإبتدائية مدرسة السلام الخاصة لغات بالأقصر بالعرض المسرحي "أرض زيكوتوبيا" ومسرح العرائس "ليلة العيد" كما فازت مدرسة الراهبات المشتركة باسنا بأوبريت "تحيا مصر" ومدرسة الأقباط الكاثوليك بالأقصر باستعراض "ابن مصر" ومدرسة الراهبات بنات بالأقصر باستعراض "لأنك عظيمة" ومدرسة الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ بأوبريت "الانتماء".

وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة باستعراض "بلدي" ومدرسة الإعدادية بنات بالأقصر ومدرسة الأقصر الرياضية بعرض درامي وطني بعنوان "أسد سيناء" كما فازت مدرسة المستقبل الدولية باستعراض "قادرين نعملها" ومدرسة سعد زغلول الرسمية باستعراض "وحشاني بلادي ".