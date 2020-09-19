عمر عزت يلتقي وزير الرياضة لبحث تطوير مراكز الشباب

التقى عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يرافقه كل من الدكتورة غادة علي عضو التنسيقية والمحاسب مصطفى مبروك، بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وتناول اللقاء آخر المستجداء على الساحة الرياضية، وقضايا تمكين الشباب وتطوير مراكز الشباب في محافظات الصعيد، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الشباب والاهتمام بهم.

وقدم حجاج في نهاية اللقاء، 3 طلبات بخصوص تطوير مركز شباب شندويل البلد بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وافق عليها الوزير صبحي.