عمرو عزت: أجهز لمشروع تنويري سيحدث نقلة في مصر

أكد عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يجهز لمشروع ثقافي تنويري كبير سيحدث نقلة في الحياة الثقافية المصرية، من خلال ممارسة دوره بغرفة البرلمان الثانية بعد حلف اليمين مباشرة.

وقال عزت في تصريحات لـ"الوطن"، إن الثقافة والفنون هما السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الظلامية ووأدها في المهد، وتقطع الطريق على استقطاب الصغار لصالح الجماعات التي تعمل باسم الدين لكنها في الحقيقة تخدم أجندات معادية للدولة المصرية.

وأضاف أن اختياره عضوًا في مجلس الشيوخ، وثقة المصريين الذين انتخبوه، هي ما تدفعه للعمل من اليوم الأول لانعقاد المجلس خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة الشباب واستغلال طاقاته، وأن الدولة خلقت مناخًا يتيح المشاركة لجيل الشباب في بناء المستقبل.