البابا تواضروس يحذر من "تيك توك": الميديا "نمبر وان" في منظومة التربية

حذر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط من موقع "تيك توك"، مشيرًا إلى أنَّه تمّ اختراعه في الصين وتسبب في أزمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

التحذير الذي جاء في سياق العظة الأسبوعية للبابا التي حملت عنوان "حراس النقاوة" ونشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أشار البابا إلى أنَّه لا يريد ذكر اسم الموقع الذي قال إنَّه يبث فيديوهات مدتها دقيقة.

البابا تواضروس: 5 مصادر لتربية الإنسان

وأضاف البابا، أنَّ التربية لها خمس مصادر في حياة الإنسان، هي: "الأسرة، المدرسة، الكنيسة، الأصدقاء، الإعلام"، موضحًا أنَّ هذا هو تسلسل التربية المضبوطة: "استلم من بيتي واتعلم في المدرسة وأخذ من كنيستي ومن أصدقائي وأخيرًا الميديا، الذي يحدث من عشرين أو ثلاثين سنة مع انتشار الميديا الواسع في العالم أنَّ هذه المنظومة تبدلت وأصبح نمرة واحد الميديا، ونمرة اثنين الأصدقاء ثم الكنيسة ثم المدرسة وأخيرًا الأسرة، والسبب في ذلك ضغوط اجتماعية اقتصادية ونفسية، وصارت الوضعية مختلفة عن التربية التي تربينا بها زمان، أولادنا الذين ولدوا من عشرين سنة اتولدوا في جو من الميديا الكامل هذا زمنهم، ولكن هذه المصادر تغيرت، فهل هيطلع أولادنا مثل الأجيال التي نسمع عنها فيهم نقاوة وطهارة؟!".

وتابع البابا: "أصبحت الصورة لها إحصائيات مرعبة أن الطفل الذي عمره من 8 - 18 سنة يشاهد كل أسبوع 50 ساعة على الميديا، ماذا يشاهد؟ وماذا يتعلم؟ والأب والأم غير موجودين، عدو الخير يستغل هذا الأمر".

و"تيك توك" الذي يُعرف أيضا باسم دوين Douyin هي شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، انطلقت في سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانج يي مين، وتسبب خلال الفترة الماضية في سقوط عدد من الفتيات والشباب في براثن جرائم أخلاقية بسبب محتواه المنفلت بحسب بيانات صدَرت عن النيابة العامة في مصر.