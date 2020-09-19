"بلاك تيما" ينتهي من تصوير "بحور ألوان" لصالح ذو القدرات الخاصة

انتهى فريق "بلاك تيما" من تصوير كليب بعنوان "بحور ألوان" لصالح مؤسسة "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة.

"بحور ألوان" كلمات ضياء الرحمن، ألحان أمير صلاح الدين، توزيع شريف الوسيمي.

واحتفل فريق بلاك تيما مؤخرا بمرور 16 عاما على تأسيسه الفرقة، وذلك في مسرح "النافورة" بدار الأوبر ا.

وقدم "بلاك تيما" عددا من أغنياته التي اشتهر بها على مدار مشواره مثل "بحار" وأخبار أهرام جمهورية، كما غنوا أغنية "نعناع الجنينة" لمحمد منير.

وتأسس فريق بلاك تيما عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، ونجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.