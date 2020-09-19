عمر كمال يستعد لطرح أغنية "الجدع" من فيلم "زنزانة 7"

أعلن المطرب عمر كمال عن طرح أغنيتة الجديدة "الجدع" مساء اليوم السبت، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر عمر عبر "انستجرام" بوستر الأغنية، وعلق قائلًا: "انتظروا أغنية الجدع اليوم، من فيلم "زنزانة 7" ثقة في الله نجاح، وعايز رأيكم في الأغنية.. أحلى إخوات في الدنيا.

وأحيا عمر كمال مؤخرا سلسلة حفلات في تونس مع حسن شاكوش، والتي حملة لافتة كامل العدد، كما ظهرا في عدد من اللقاءات بالتلفزيون التونسي وحصلا علي جائزة الأوسكار الليبي عن أغنية "بنت الجيران".